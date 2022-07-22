أرسنال يضم أولكسندر زينتشنكو قادماً من مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة انتقال لاعبه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال في تعاقد طويل الأمد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن شبكة سكاي سبورتس قالت إن أرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني (36.05 مليون دولار) فضلا عن مليوني جنيه إسترليني إضافية مقابل الحصول على خدمات المدافع البالغ عمره 25 عاما.

وخاض زينتشنكو أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات مع سيتي من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 حين حل فريق المدرب بيب جوارديولا وصيفا لتشيلسي البطل.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال “أليكس لاعب من طراز رفيع سيمنحنا خيارات عديدة. الأمر لا يتعلق فقط بالمراكز التي يمكنه اللعب فيها لكن أيضا بأدواره الدفاعية والهجومية”.

وأصبح زينتشنكو ثاني صفقات أرسنال من سيتي خلال الصيف الحالي بعد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس وخامس صفقاته إجمالا بعد الجناح ماركينيوس والحارس مات تيرنر ولاعب الوسط المهاجم فابيو فييرا.

وبدأ زينتشنكو خريج أكاديمية شاختار دونيتسك مسيرته الاحترافية مع أوفا الروسي قبل الانتقال إلى سيتي في 2016 وعمره 19 عاما بعد مشاركته مع أوكرانيا في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

وبدأ كلاعب وسط مع منتخب بلاده، لكن غالبا ما اعتمد جوارديولا مدرب سيتي عليه في مركز الظهير الأيسر.

ووجد الدولي الأوكراني صعوبة في المشاركة بالمباريات في وجود جواو كانسيلو الخيار الأول في الجانب الأيسر من الدفاع.

وخاض زينتشنكو 52 مباراة دولية مع أوكرانيا سجل خلالها ثمانية أهداف.

وفاز مع سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيمنح وصول زينتشنكو تشكيلة مدرب أرسنال أرتيتا عمقا في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم إثارة نونو تافاريس للإعجاب الموسم الماضي عندما انتهى موسم كيران تيرني الخيار الأول للمدرب الإسباني مبكرا للإصابة.

وسيعود زينتشنكو للعمل مع أرتيتا بعد أن عمل هذا الثنائي سويا في سيتي حين كان أرتيتا مساعدا للمدرب جوارديولا.

وقال الدولي الأوكراني “تحقق حلم طفولتي لأني كنت أشجع أرسنال في سن صغيرة.

“منذ أيام تييري هنري وسيسك فابريجاس. كنت استمتع بمشاهدة مباريات هذا الجيل في أرسنال. بدأ حبي للنادي يكبر ولا أطيق الانتظار للعب باسم هذا النادي”.

ويستهل أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، مشواره في الموسم الجديد بالدوري الممتاز في الخامس من أغسطس آب بقمة لندنية على ملعب كريستال بالاس.