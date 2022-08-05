أرسنال ينتزع ثنائية نظيفة من جاره اللندني كريستال بالاس

حقق أرسنال بداية إيجابية بفوزه خارج ملعبه على جاره اللندني كريستال بالاس 2-صفر في افتتاح المرحلة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي، ومارك غيهي بخطأ في مرمى فريقه، الهدفين.

وثأر أرسنال بالتالي لخسارته أمام بالاس بالذات بثلاثية نظيفة في أبريل الماضي على الملعب ذاته.

ونقل أرسنال بالتالي عدوى عروضه القوية في المباريات الاستعدادية التي فاز في جميعها، إلى المنافسات الرسمية على الرغم من أنه عانى ضغطا كبيرا في الشوط الثاني قبل أن يسجل هدف الاطمئنان.

وضغط أرسنال في مطلع المباراة وأضاع له مارتينيلي فرصة سهلة بعد مجهود فردي رائع من مواطنه غابريال جيزوس عندما سدد من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث.

وأطلق الظهير الأيسر الأوكراني أولكسندر زينتشنكو المنتقل حديثا إلى صفوف أرسنال من مانشستر سيتي بطل الدوري، كرة قوية تصدى لها حارس بالاس الإسباني فيسنتي غوياتا ببراعة.

وعوض مارتينيلي خطأه في مطلع المباراة عندما افتتح التسجيل عندما مرر زينتشنكو غير المراقب كرة رأسية باتجاه البرازيلي ليتابعها الاخير برأسه أيضا داخل الشباك من مسافة قريبة.

وبات مارتينيلي أول لاعب من البرازيل يسجل الهدف الافتتاحي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسنحت فرصة أمام بالاس لإدراك التعادل عندما سدد المهاجم الفرنسي أودسون إدوار كرة رأسية لكن حارس أرسنال أرون رامسدايل تصدى لها ببراعة.

وأضاع كريستال بالاس فرصة سهلة أخرى عندما انفرد ايبيريشي إيزي برامسدايل لكن الأخير أنقذ مرماه من هدف أكيد.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لأرسنال انبرى لها قائد الفريق الجديد النرويجي مارتن أوديغارد لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر.

ورمى بالاس بثقله لإدراك التعادل لكنه لم يجد اللاعب الذي ينهي الهجمات قبل أن يوجه أرسنال الضربة القاضية عندما سدد بوكايو ساكا كرة قوية داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع غيهي وتحولت داخل شباكه.