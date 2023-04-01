أرسنال يهزم ليدز ويواصل رحلته نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

نجح المتصدر فريق أرسنال في هزيمة ليدز يونايتد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصل أرسنال رحلته نحو تحقيق حلم استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 2004.

وفاز أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الإمارات” مساء السبت.

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وأضاف زميله المدافع بن وايت الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.

وسجل جيسوس الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 55، قبل أن يستبدله المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بعدها بقليل.

وقلص راسموس كريستنسن الفارق للفريق الزائر بعدما سدد كرة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 76، ثم اختتم السويسري جرانيت تشاكا الأهداف في الدقيقة 84.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

واستمر تحليق أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رفع رصيده إلى 72 نقطة من 29 مباراة، ليعيد فارق الثماني نقاط مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب بعد فوز الأخير على ليفربول 4-1 أيضا.

ويستعد الجانرز لمواجهة ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق 9 أبريل/ نيسان الجاري، والمقرر إقامتها على ملعب “أنفيلد”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

– أرسنال – 72 نقطة

– مانشستر سيتي – 64 نقطة

مانشستر يونايتد – 50 نقطة

توتنهام – 49 نقطة