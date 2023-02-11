أرسنال يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام برنتفورد

سجل البديل البلجيكي لياندرو تروسار هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع أرسنال المتصدر لكن فريقه الجديد تعادل 1-1 مع برنتفورد، السبت.

وشارك تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي بعد مرور ساعة من اللعب وترك بصمة سريعة وهز الشباك بعد تمريرة منخفضة من بوكايو ساكا.

ولم يلعب أرسنال بحرية كبيرة في ظل تألق برنتفورد الذي كان بوسعه إنهاء الشوط الأول متقدما في النتيجة.

وسجل إيفان توني، الذي أهدر فرصة سهلة في الشوط الأول، هدف التعادل بعد تمريرة كريستيان نورجارد في الدقيقة 72.

ورغم أن أرسنال فشل في الفوز للجولة الثانية على التوالي، فإنه يتصدر الدوري بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعدما خاض كل منهما العدد ذاته.

وأهدى أرسنال بهذا التعادل هدية أخرى للوصيف مانشستر سيتي، إذ يحتاج الأخير للفوز مساء الأحد على أستون فيلا لتقليص الفارق لـ3 نقاط.

ولدى أرسنال 51 نقطة من 21 مباراة مقابل 45 نقطة لفريق مانشستر سيتي الذي يواجه أستون فيلا غدا الأحد.