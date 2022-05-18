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أرسِلت لحسابه بالخطأ.. رجل ياباني يقامر بـ 360 ألف دولار

منذ 14 ساعة
العاصمة اليابانية-طوكيو

العاصمة اليابانية-طوكيو

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قامر رجل ياباني عمره 24 عاماً بـ 46.3 مليون ين “360 ألف دولار” كانت قد أرسلت إليه عن طريق الخطأ من أموال الإغاثة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من جانب البلدة التي يعيش بها غربي اليابان، حسبما نقلت وكالة “كيودو” للأنباء عن مصادر مطلعة الثلاثاء.

ومن غير المرجح أن يتمكن الرجل من إعادة الأموال التي حولتها إليه بلدة “أبو” في مقاطعة ياماجوتشي عن طريق الخطأ، بحسب محاميه.

وقال المحامي في مؤتمر صحفي، إن الرجل أخبره أنه نقل الأموال من حسابه باستخدام هاتفه الذكي، موضحا أن الرجل يعيش بمفرده ولا يعتقد أن أحدا آخر متورط في الأمر.

ويوم الخميس الماضي، رفعت البلدة دعوى قضائية ضد الرجل للحصول على حوالي 51 مليون ين هي الأموال التي أرسلت إليه بالكامل بالإضافة إلى الرسوم القانونية، ووفقاً للبلدة، رفض الرجل إعادة الأموال، قائلاً إنها “نقلت من حسابي ولا يمكن إعادتها”. وأضاف “سأكفر عن خطاياي”.

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