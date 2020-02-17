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أرطغرل يجمع القمامة في بانكوك..!

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يستعد الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان لعمل فيلم وثائقي جديد بعنوان “أنت تدرك” للتحقيق في أسباب وعواقب المشكلة البلاستيكية من أكبر الأخطار التي تنتظر العالم بعد أول فيلم وثائقي قدمه منذ سنين بعنوان “أنت أيضًا شاهد” للفت الانتباه إلى الجفاف في إفريقيا .

 

 

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انجين وبحسب مجلة “سنوب” التركية سافر الممثل إلى أماكن في الهند والفلبين وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا ، حيث تواجه الحياة البرية والبحرية خطر الانقراض بسبب البلاستيك. وذهب الى نهر سيتاروم في إندونيسيا ، الذي يعتبر احد أكثر الأنهار تلوثاً في العالم.، وقام بالمشاركة في جمع القمامة في بانكوك وغطس أيضاً تحت الماء والشعب المرجانية في جزيرة فوكيت في تايلند، في مشاركة منه بحملة لتنظيف قنوات المدينة المليئة بالقمامة في بانكوك. وتشرت له صورة من مشاركته بهذه الحملة وهو يقوم بجمع النفايات وخلال استعداده للغطس.

 

المصدر النهار

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