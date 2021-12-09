أرقام خيالية.. "فوربس" يكشف حجم الزيادة التي جناها مليارديرات العالم في 2021

أضاف مليارديرات العالم “الذين يزيد عددهم عن 2600 شخص” إجمالي 1.6 تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال العام الحالي، وفقًا لتقديرات “فوربس”.

واعتبارًا من إغلاق السوق الجمعة الماضية، بلغ إجمالي ثروات مليارديرات العالم 13.6 تريليون دولار، مرتفعة من 12 تريليون دولار في بداية العام.

وقاد ارتفاع الثروة مليارديرات الولايات المتحدة، إذ أضافوا إجمالي 945 مليار دولار إلى ثرواتهم هذا العام، مع ارتفاع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 21%، والناسداك 50%.

وكان “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “شركة تسلا (NASDAQ:TSLA)” أكبر الرابحين في العالم، إذ بدأ العام بثروة تقدر عند 156 مليار دولار، وحاليًا تبلغ ثروته 266 مليار دولار، بدعم من صعود سهم صانعة السيارات الكهربائية 44%، وتقييم “سبيس إكس”.

كما حقق أيضًا مؤسسا “ألفابيت (جوجل) (NASDAQ:GOOG)” “لاري بيدج” و”سيرجي برين” أداءً قويًا هذا العام، إذ ارتفعت ثروة ك منها بمقدار 44 مليار و42 مليار دولار على الترتيب، بدعم من صعود سهم “ألفابت” 62%.

فوربس: مليارديرات العالم أضافوا 1.6 تريليون دولار إلى ثرواتهم فى 2021