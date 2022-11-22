أرقام صادمة.. أغلى حالات التأمين على أجساد لاعبي كرة القدم

تعتبر كرة القدم بلا شك واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم؛ لكنها كذلك تحولت إلى سوق مالية باهظة، وبورصة لأسعار اللاعبين والتأمينات النقدية على صحتهم وأجسادهم.

التأمين على نجوم مونديال قطر 2022

التأمين على لاعبي كرة القدم يمثل فرصة لهم وللنوادي، وربما حتى لشركات التأمين العالمية، إذ بدأ بعض النجوم منذ مطلع الألفية الجديدة التأمين على أقدامهم، فيما حراس مرمى يؤمنون على أيديهم.

في هذه المادة، والمنشورة على موقع Renew Buy الخاص بصناعة التأمين العالم، يقدم أبرز حاللات التأمين على جزء من أجساد لاعبي كرة القدم، والتي تم نشرها بالتزامن مع انطلاق كأس العالم في قطر.

النجوم البارزون الذين أنتجتهم على مر السنين، يحكمون العالم بأساليب حياتهم الفخمة وملابسهم المصممة وسياراتهم باهظة الثمن.

كريستيانو رونالدو ، ليونيل ميسي ، وجاريث بيل سيشهدون جميعا المسرح العالمي لكأس العالم؛ ومع ذلك، إلى جانب أنماط الحياة المترفة لهؤلاء النجوم، فإنهم يهتمون أيضا بصحتهم من خلال التأمين الباهظ على أجزاء الجسم.

التأمين على أجزاء الجسم في عالم المشاهير ليس بالأمر الجديد، لكنه شكل فريد من أشكال التأمين؛ والغرض الكامل من شراء التأمين لجزء من الجسم هو تعويض أي دخل مفقود إذا لم يعد بإمكان الشخص استخدام هذا الجزء من الجسم لكسب المال بسبب الإصابة أو التلف.

في هذه المادة، أعلى التأمينات المالية على أجزاء من أجساد نجوم كرة القدم خلال الألفية الحالية:

– ليونيل ميسي (الأرجل):

في كل مرة يلمس فيها الساحر الصغير الكرة بقدمه اليسرى، يقف العالم كله ويحدق؛ كابتن الأرجنتين لديه أغلى تأمين على أجزاء الجسم في الرياضة، مع بوليصة تأمين بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى.

بينما يقوم مهاجم باريس سان جيرمان بخطوة أخيرة للفوز بالكأس الأكثر رواجا في كرة القدم، والتي استعصت عليه طوال مسيرته، سيلعب ميسي مرة أخرى لقيادة الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

– كريستيانو رونالدو (الأرجل):

البرتغالي هو أحد الشخصيات الأكثر شعبية على مستوى العالم؛ لقد جعله عمله الشاق والمراوغة المذهلة وإنهائه المذهل أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

مع هذه المهارات غير العادية، تكون فرص الإصابة أعلى دائما؛ ومع ذلك، اشترى ريال مدريد بوليصة تأمين لأرجل نجمه في عام 2009 مقابل 144 مليون دولار.

– ديفيد بيكهام:

أكثر لاعبي كرة القدم أناقة على الإطلاق في لعب هذه اللعبة لديه أيضا، واحدة من أغلى وثائق التأمين. في عام 2006، قرر ديفيد تأمين ساقيه مقابل 195 مليون دولار.

في وقت لاحق، قام بترقية التأمين لتغطية جسده بالكامل مقابل 225 مليون دولار؛ إنه بلا شك أحد أغنى الرياضيين في العالم.

– جاريث بيل (الساقين):

يشتهر بيل بأسلوبه الفريد ولعبه؛ وأمس الإثنين سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده ويلز ضد الولايات المتحدة، فسرعته المتفجرة تخيف المدافعين أينما لعب.

وللحماية من الإصابات التي قد تنهي مسيرته، يمتلك غاريث بيل حوالي 100 مليون يورو في تأمين الساق؛ إذ فاز الأسطورة الويلزية ببطولة واحدة في الدوري الإسباني وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

– مانويل نوير (اليدين):

اليدين هي سلاحه كحارس مرمى؛ ولكي تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، يتطلب الأمر أيدٍ قوية للتعامل مع المواقف الرياضية؛ في عام 2014، قام مانويل نوير أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بتأمين يديه مقابل 3.5 مليون دولار.

– إيكر كاسياس (اليدين):

إيكر كاسياس الأسطورة الإسبانية وأحد أفضل حراس المرمى في العالم، قرر الاعتزال في أغسطس 2020 لكنه قام بتأمين يديه مقابل 10 ملايين دولار في عام 2007؛ سخر كاسياس بعد موافقته على بوليصة التأمين: “إذا آذيت ركبتي، سأتصرف وكأن يدي تؤلمني”.

كرة القدم هي منافسة على أرض الملعب؛ ينافس الجانبان مع بعضهما البعض، وستكون هناك إصابات في معركة شرسة كهذه؛ يتعرض العديد من اللاعبين للإصابة أثناء اللعب، لكن القليل منهم فقط يستطيع تحمل تكاليف التأمين على أجزاء الجسم لضمان بقاء مستقبلهم آمنًا في حالة وقوع مصيبة.