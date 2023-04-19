أرقام قياسية تنتظر "المدمر هالاند" في مواجهة بايرن ميونيخ

يطمح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ومواصلة تألقه ضد بايرن ميونخ الألماني.

وسجل هالاند الأسبوع الماضي هدفاً وصنع آخر في فوز مانشستر سيتي 3-0 على بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل هالاند ورفاقه ضيوفاً على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري، مساء الأربعاء، من أجل تكرار الفوز وضرب موعد مع ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

أرقام قياسية تنتظر هالاند

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الألمانية أن مباراة بايرن والسيتي الليلة، ستكون وسيلة لهالاند من أجل تدوين أرقام قياسية في الكأس ذات الأذنين.

ويكفي هالاند هدفاً وحيداً ضد بايرن كي يصل إلى 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر رصيد تهديفي حققه لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز الهولندي رود فان نيستلروي بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا لموسم 2002-2003 برصيد 12 هدفاً، سجلها على مدار 9 مباريات، بينما سجل النرويجي أهدافه حتى الآن في 7 مباريات فقط.



ويستهدف هالاند كذلك التتويج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يسبق للاعب من الدوري الإنجليزي تحقيقه إلا اثنين فقط كانا من الغريم المحلي للمان سيتي، مانشستر يونايتد.

وحقق فان نيستلروي جائزة هداف دوري أبطال أوروبا في 2003، ثم 2005 بـ8 أهداف، ثم كرر الإنجاز نفسه كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر في فترته الأولى.

وفاز رونالدو مع اليونايتد بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا في موسم 2007-2008 بـ8 أهداف، والذي شهد تتويج البرتغالي لأول مرة في تاريخه باللقب القاري.

علماً بأن هالاند نفسه توج من قبل هدافاً لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في موسم 2020-2021.

ويعتبر هالاند المرشح الأول للفوز بجائزة هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 11 هدفاً حتى الآن، بينما أقرب ملاحقيه محمد صلاح مهاجم ليفربول لديه 8 أهداف، لكنه ودع المنافسة.

وعلى صعيد منافسي هالاند المتبقيين في دوري أبطال أوروبا، يظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد (6 أهداف) وبنفس الرصيد جواو ماريو لاعب بنفيكا البرتغالي.