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أرقام كارثية بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون

منذ ساعة واحدة
مدرّب مانشستر يونايتد "إيريك تين هاج"

مدرّب مانشستر يونايتد "إيريك تين هاج"

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هزم برايتون نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2، على ملعبه “أولد ترافورد” ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستطاع برايتون تسجيل الهدف الأول عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 30، قبل أن يعود اللاعب نفسه، بعد 9 دقائق، لزيارة شباك حارس مرمى الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا، محرزًا هدف الضيوف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد هذه الخسارة، ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبح الهولندي “إيريك تين هاج” أول مدرب لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز، منذ مواطنه “لويس فان جال”، الذي خسر أمام سوانزي سيتي في آب 2014.

وسجل برايتون أول انتصار رسمي له على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد، وذلك بعد تعادلين و 11 خسارة سابقة.

من جانب آخر، تمثل الخسارة إحباطًا لجماهير الشياطين الحمر، فلم يفز فريقًا أبدًا بالدوري الإنجليزي بعد أن يبدأ موسم المسابقة بخسارة على أرضه، حيث استمر هذا الأمر منذ موسم 1984-1985، حيث كان نادي إيفرتون آخر فريق ينجح في تحقيق ذلك.

وبتسجيله هدفَي اللقاء، فقد سجّل باسكال جروس 6 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد، أكثر من أي فريق آخر في مسيرته في الدوري الإكليزي.

في السياق نفسه، ذكرت شبكة “سكواكا” العالمية للإحصائيات أن 32% من أهداف جروس في الدوري الإنكليزي جاءت في شباك اليونايتد.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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