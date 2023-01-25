أرماني يدمج أنماط ملابس المهرجين في فساتين السهرة بعروض باريس

قدم المصمم الإيطالي جورجو أرماني مجموعته ضمن عروض الأزياء الراقية في باريس والتي تضمنت ملابس للسهرة مستوحاة من التصميم التقليدي لأزياء المهرجين، إذ استخدم نمط المعينات الماسية على أقمشة بألوان رقيقة هادئة.

وسارت عارضات الأزياء أمس الثلاثاء 24\1\2023 بثبات على منصة عرض لامعة وهن يرتدين الملابس التي كانت تحاكي ألوان وأشكال المنصة التي تلونت بالوردي والأخضر والبنفسجي الباهت.

بدأ العرض بتصميمات لسراويل أنيقة من الساتان الأسود ومعها سترات قصيرة باللونين الوردي والزمردي أيضا.

وتلت هذه المجموعة فساتين ضيقة أبرز تطريزها بالخرز اللامع الأنماط الماسية لتبدو وكأنها تتلألأ مع حركة عارضات الأزياء، اللاتي ارتدين غالبا أحذية وأمسكن حقائب يد صغيرة متماشية مع الأثواب.

وفي نهاية العرض، انحنى المصمم الإيطالي البالغ من العمر 88 عاما أمام الجمهور مرتديا بذلة داكنة من القطيفة وربطة عنق ولوح لهم قبل أن يغادر منصة العرض مع واحدة من العارضات.

ويستمر أسبوع الأزياء الراقية في باريس حتى غد الخميس 26\1\2023 ويشمل عروضا لبعض من أكثر دور الأزياء رقيا وشهرة، منها كريستيان ديور وشانيل وفيندي وجان بول جوتييه.