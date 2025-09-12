أرماني يوصي ورثته ببيع العلامة التجارية تدريجيا أو إدراجها

أوصى مصمم الأزياء الراحل جورجيو أرماني ورثته ببيع العلامة التجارية التي أسسها منذ 50 عاما تدريجيا أو السعي إلى إدراجها في سوق للأسهم، في تحول مفاجئ لشركة شديدة التمسك باستقلاليتها وجذورها الإيطالية.

وتنص وصية أرماني، التي اطلعت عليها رويترز، على أن يبيع الورثة حصة أولية تبلغ 15 بالمئة من دار الأزياء الإيطالية في غضون 18 شهرا ثم ينقلون حصة إضافية تتراوح بين 30 بالمئة و54.9 بالمئة إلى المشتري نفسه في غضون ما بين ثلاث وخمس سنوات بعد وفاة أرماني.

وتوفي المصمم، المعروف في قطاع الأزياء باسم “الملك جورجيو” في الرابع من سبتمبر أيلول عن عمر ناهز 91 عاما. ولم يكن لديه أبناء.

وتنص الوصية أيضا على أن الأولوية يجب أن تُعطى لعملاقة السلع الفاخرة مجموعة (إل.في.إم.إتش) أو رائدة مستحضرات التجميل (لوريال) أو (إيسيلور لوكسوتيكا) للعدسات والنظارات أو مجموعة أخرى “على المستوى نفسه” تحددها مؤسسة أنشأها المصمم للحفاظ على إرثه بموافقة شريكه التجاري ورفيق حياته بانتاليو ديل أوركو.

وكبديل لذلك، ينبغي السعي إلى طرح عام أولي في إيطاليا أو في سوق مساوية في المكانة.

وتتناقض الإشارة الصريحة إلى بيع الحصص وتحديد شركات مدرجة في فرنسا كمشترين محتملين بشكل صارخ مع رفض أرماني المستمر لتخفيف سيطرته على المجموعة أو إدراجها في سوق الأسهم.

ووفقا للوصية، ستحتفظ المؤسسة بحصة 30.1 بالمئة في دار الأزياء في حالة الإدراج.