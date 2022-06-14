أرمسترونج يقود أسكتلندا لفوز ثمين على أرمينيا بدوري الأمم الأرووبية

سجل ستيوارت أرمسترونج هدفين في الشوط الأول ليقود أسكتلندا لتعديل تأخرها بهدف إلى الفوز 4-1 على أرمينيا محققة ثاني انتصار لها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل أصحاب الأرض، الذين أنهوا المباراة بتسعة لاعبين، هدفا مبكرا عن طريق فاهان بيشاخشيان في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي من جرانت هانلي، لكنهم ندموا على اضاعة عدد كبير من الفرص بعد أن سجل أرمسترونج لاعب وسط ساوثهامبتون هدفين رائعين.

وتلقت أسكتلندا العون بعد طرد أرمان هوفهانيسيان قبل نهاية الشوط الأول بقليل وتحولت إلى تقديم أداء سلس في الشوط الثاني، حيث تمكن القائد جون ماكجين وتشي آدمز من تأمين النقاط الثلاث وتخفيف آلام خيبة عدم التأهل لنهائيات كأس العالم.

وعانت أرمينيا بشدة بعد أن حصل كامو هوفهانيسيان على بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل خطير ضد لويس فيرجسون.

ويحتل فريق المدرب ستيف كلارك المركز الثاني في المجموعة الأولى بالمستوى الثاني برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات خلف أوكرانيا التي ستلعب مع أيرلندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وتملك أرمينيا ثلاث نقاط من أربع مباريات.