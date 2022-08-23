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أزمة تهدد عرض فيلم خطة مازنجر

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2022 4:27 مساءً
خطة مازنجر

خطة مازنجر

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ينطلق فيلم “خطة مازنجر” بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى، في دور العرض السينمائي يوم الخميس 25 أغسطس/آب الجاري.

يشارك فيلم “خظة مازنجر” في سباق موسم الصيف السينمائي 2022، والعمل من توزيع شركة سينرجى فيلمز.

أزمة عنيفة تواجه صناع فيلم “خطة مازنجر” وتهدد بعدم عرضه في السينمات في الموعد المحدد.

وبدأت الأزمة عندما تقدم المنتج سامي عدنان أفيوني، بشكوى لغرفة صناعة السينما ضد المنتج ريمون رمسيس وشركته المنتجة للفيلم، بسبب حصوله على 56800 دولار لتمويل الفيلم، إلا أن الشركة تقاعست عن إنجاز العمل، ولم يتم في الوقت المحدد له.

وأكد مقدم الشكوى أن هذا التأخير سبب له بخسائر مادية كبيرة، مطالباً بحقه في التعويض المادي عن هذا التأخير.

أبطال فيلم “خطة مازنجر”
فيلم “خطة مازنجر”، تدور أحداثه في إطار كوميدي، يتناول الفيلم قصة الشاب ماهر الذي يهوى تصوير الأفلام، ويقرر مع مجموعة من أصدقائه خطف طفل، وطلب فدية، ويتخفى ماهر في زي مازنجر أثناء تنفيذه عملية الخطف، وهو بطولة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، حسام داغر ، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.

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