أزمة جديدة تعصف بباريس سان جيرمان والسبب ميسي

يعيش نادي باريس سان جيرمان وقتا صعبا بسبب تراجع الأداء والنتائج، مما دفع بعض التقارير الصحفية للتكهن بإمكانية إقالة المدرب كريستوف جالتيه.

وكشفت تقارير إعلامية عن أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان، بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخسر الفريق الباريسي 5 مباريات في 2023، منها 3 هزائم متتالية أمام موناكو في الدوري الفرنسي، ومارسيليا في كأس فرنسا، وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وقبلها سقط أمام لانس ورين في جولتين بالدوري، أوائل يناير/ كانون الثان الماضي.

خرج سان جيرمان من كأس فرنسا مبكرا أمام غريمه التقليدي مارسيليا، في دور الـ16، ويواجه نفس المصير في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ إيابا في 8 مارس المقبل.

كما يستعد الفريق لكلاسيكو جديد ضد أولمبيك مارسيليا، الليلة، في الجولة 25 من بطولة الدوري الفرنسي، حيث يعتلي بي إس جي القمة برصيد 57 نقطة، خلفه مارسيليا 52 نقطة.

ووسط هذه الأجواء الساخنة، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ميسي اشتبك مع زميله البرتغالي، فيتينيا، لاعب وسط الفريق بعد تدخل عنيف من الأخير ضده في الحصة التدريبية (السبت).

ولفتت إلى أن ليو احتد بكلمات قاسية ضد زميله البرازيلي، وكاد الأمر أن يتطور بينهما لاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين للفصل بينهما.

تتزامن هذه الواقعة مع الجدل المثار حول تجمد المفاوضات بين ميسي وإدارة سان جيرمان بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وترقب أندية أخرى للموقف مثل برشلونة الإسباني، إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

ورغم موسمه الأول المحبط داخل جدران حديقة الأمراء بتسجيل 6 أهداف فقط، إلا أن ميسي تجاوز الأمر، وقدم أداء أفضل هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا وصنع 14 لزملائه في 27 مباراة.