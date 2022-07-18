الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة جديدة تهدد خطة ترميم دفاع برشلونة

منذ 38 دقيقة
فريق برشلونة

فريق برشلونة

A A A
طباعة المقال

يواجه فريق برشلونة الإسباني أزمة جديدة قد تمنعه من إبرام صفقة دفاعية مهمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفق ما قالت تقارير رياضية.

ودعم برشلونة صفوفه مؤخراً بالعديد من التعاقدات، أبرزها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، بالإضافة للإيفواري فرانك كيسي من ميلان الإيطالي، والدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي الإنجليزي، وبابلو توريه من سانتاندير الإسباني.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة تستهدف ضم جوليس موندي، المدافع الفرنسي لفريق إشبيلية الإسباني، لكن لوائح اللعب المالي النظيف قد تعوق إتمام الصفقة.

ويمنح كوندي الأولوية للبارسا، لكن إدارة النادي الكتالوني تستهدف تسوية بعض الأمور المالية المتعلقة بالرواتب قبل إتمام الصفقة، كي لا يتجاوز النادي قواعد اللعب المالي النظيف.

ورغم ضغط إدارة تشيلسي الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات كوندي فإن الشعور داخل إدارة كامب نو إيجابي بشأن التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي يضع تمثيل برشلونة كأولوية.

ولا يمانع إشبيلية من جانبه في بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2024، في ظل حاجة النادي لجني الأموال، لكن الوجهة المقبلة سيحددها كوندي نفسه.

يذكر أن كوندي انضم إلى إشبيلية قادماً من بوردو الفرنسي في صيف 2019 مقابل 25 مليون يورو، حيث مثل الفريق في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وتوج مع الفريق بالدوري الأوروبي 2020.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح
    إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي
    جينفير لوبيز ووبن أفليك
    كم مرة تزوجت جينيفر لوبيز؟!
    ديبالا
    صفقة مجانية.. ديبالا على أعتاب الانضمام لروما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف