أزمة جديدة تهدد خطة ترميم دفاع برشلونة

يواجه فريق برشلونة الإسباني أزمة جديدة قد تمنعه من إبرام صفقة دفاعية مهمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفق ما قالت تقارير رياضية.

ودعم برشلونة صفوفه مؤخراً بالعديد من التعاقدات، أبرزها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، بالإضافة للإيفواري فرانك كيسي من ميلان الإيطالي، والدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي الإنجليزي، وبابلو توريه من سانتاندير الإسباني.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة تستهدف ضم جوليس موندي، المدافع الفرنسي لفريق إشبيلية الإسباني، لكن لوائح اللعب المالي النظيف قد تعوق إتمام الصفقة.

ويمنح كوندي الأولوية للبارسا، لكن إدارة النادي الكتالوني تستهدف تسوية بعض الأمور المالية المتعلقة بالرواتب قبل إتمام الصفقة، كي لا يتجاوز النادي قواعد اللعب المالي النظيف.

ورغم ضغط إدارة تشيلسي الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات كوندي فإن الشعور داخل إدارة كامب نو إيجابي بشأن التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي يضع تمثيل برشلونة كأولوية.

ولا يمانع إشبيلية من جانبه في بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2024، في ظل حاجة النادي لجني الأموال، لكن الوجهة المقبلة سيحددها كوندي نفسه.

يذكر أن كوندي انضم إلى إشبيلية قادماً من بوردو الفرنسي في صيف 2019 مقابل 25 مليون يورو، حيث مثل الفريق في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وتوج مع الفريق بالدوري الأوروبي 2020.