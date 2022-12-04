أزمة رجل المباراة.. سر مقاطعة مبابي لوسائل الإعلام في كأس العالم

واصل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا مقاطعة المقابلات التلفزيونية والصحفية حال حصوله على جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2022.

مبابي قاد منتخب فرنسا للفوز على بولندا 3-1، بتسجيله هدفين وصناعة آخر، ليتأهل الديوك لربع نهائي مونديال قطر.

وبفضل هذا التوهج، حصل مبابي على جائزة رجل المباراة، وذلك للمرة الثالثة في مونديال قطر بعد مواجهتي أستراليا والدنمارك.

لكن مبابي واصل مقاطعة أي مقابلات تلفزيونية أو صحفية تكون إجبارية بموجب حصوله على جائزة رجل المباراة، طبقا للعقود الموقعة بين الشركة الراعية لهذه الجائزة والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مبابي لا يريد أن يرتبط بالراعي الرئيسي لكأس العالم، والذي يرعى أيضا جائزة رجل المباراة، وهنا الحديث عن شركة “Budweiser”.

“Budweiser” هي شركة خمور مشهورة تقوم بتقديم جائزة رجل المباراة بعد كل لقاء في مونديا قطر، وقد تعمد مبابي إخفاء العلامة التجارية لهذه الشركة في كل مرة يظهر فيها بالجائزة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي ينظر إلى نفسه باعتباره نموذجًا يحتذى به للعديد من الأطفال الفرنسيين بعد صعوده الكبير في عالم كرة القدم، وهو لا يريد تشويه صورته بالترويج لمشروب كحولي مثل “Budweiser”.

فضلا عن ذلك، فإن مبابي أيضا لديه اتفاقات خاصة بحقوق صوره تتضمن شروط منها عدم الإعلان عن المشروبات الكحولية، فضلاً عن تجنب المراهنات الرياضية والوجبات السريعة.

من جانبه، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي قدم دعمه الكامل لمبابي، دفع أي غرامات تفرض على اللاعبين الذين يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام بعد فوزهم بجائزة رجل المباراة.

يذكر أن مبابي بات يحتل صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بواقع 5 أهداف بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه وفي مقدمتهم مواطنه أوليفييه جيرو والأرجنتيني ليونيل ميسي وآخرين.