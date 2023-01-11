أزمة زين الدين زيدان تطيح برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أعلنت محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية (الأربعاء 11-1-2023) نقلا عن مصادر لم تسمها إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهام عمله وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

وأضافت المحطة الفرنسية أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.

يشار إلى أن المجلس الوطني للأخلاقيات التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كان قد طالب لوغريت، بتقديم استقالته فورا من الجهاز، وذلك على خلفية الزوبعة التي أثيرت حوله.

وتلقى لوغريت انتقادات لاذعة من طرف جل مكونات الكرة في البلاد على خلفية تصريحاته في حوار صحفي بشأن زيدان، التي قال فيها إنه “لم يكن ليجيب عن اتصاله الهاتفي في حال اتصل به”.

تصريح لوغريت أثار غضب الشارع الفرنسي، كما أن نجوم كبارا عبروا عن استيائهم من الإساءة إلى أسطورة كرة القدم الفرنسية، كان آخرهم نجم المنتخب الأول وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي قال في تغريدة شهيرة إن “زيدان هو فرنسا، لا يمكن أن نقلل الاحترام مع أسطورة بهذه الطريقة”.

بدورها، انتقدت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بشدة ما صدر عن نويل لوغريت، وطالبته بتقديم اعتذار علني لزيدان.