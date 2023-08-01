أزمة مبابي.. باريس سان جيرمان قد يتوجه للفيفا

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي باريس سان جيرمان يدرس تقديم شكوى ضد ريال مدريد ، بسبب كيليان مبابي مهاجم فريق العاصمة الفرنسية.

ومنذ الشهر الماضي، ودخل مبابي في أزمة كبيرة مع باريس سان جيرمان على خلفية رفضه تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وانتهت يوم الإثنين الماضي المهلة التي يحق فيها لـمبابي تفعيل بند التجديد في عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، ليصبح المتبقي في عقد اللاعب الآن موسم واحد.

وعرض باريس سان جيرمان مبابي للبيع هذا الصيف، لكن إدارة النادي لديها إحساس شبه يقيني بأن هناك اتفاق قد حدث بين ريال مدريد واللاعب بشأن انضمامه للميرينغي في صيف العام المقبل في صفقة انتقال حر.

ومع نهاية المهلة، يوم الإثنين، بدأ سان جيرمان التفكير في اتخاذ خطوات أكثرة قوة تجاه اللاعب وكذلك ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن إدارة البي إس جي تفكرة بقوة في تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الريال بسبب التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع النادي الفرنسي دون دخوله الفترة الحرة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

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ومن جانبه، نفى نادي تشيلسي عبر مصادر لصحيفة “تليغراف” الدخول في مفاوضات بشأن مبابي رغم التأكيدات بوجود مفاوضات من طرف الأمريكي تود بويلي مالك النادي الإنجليزي لضمه.

ورفض مبابي في وقت سابق مقابلة مسؤولي الهلال السعودي في باريس، لمناقشة انتقال اللاعب إلى هناك في صفقة بقيمة مليار يورو، سيحصل باريس على 300 مليون يورو منها، مقابل 700 مليون للاعب كراتب سنوي، بحسب التقارير الصحفية.

ويعتبر السيناريو الأقرب للحدوث هو تقديم ريال مدريد عرضاً قبل نهاية ميركاتو الصيف لضم مبابي بدلاً من الانتظار للموسم المقبل وضمه بشكل مجاني في ظل إصرار ناديه على بيعه وخوفاً من أن يظفر به أي نادٍ آخر.

ريال مدريد فقد مؤخراً الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم للاتحاد السعودي ومن ثم يبحث عن مهاجم جديد، خاصة أن مستويات الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت حاجته لمهاجم.

إلا أن باريس حال قدوم عرض من الريال سيطلب مبلغاً ضخماً قد يصل إلى 150 مليون يورو، خاصة أنه يتفاوض بشأن هداف المونديال الذي سجل 3 أهداف “هاتريك” في النهائي ضد الأرجنتين.