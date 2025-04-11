أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان إلى الواجهة من جديد

علق المنتج محمد السعدي على الأزمة الأخيرة التي جمعت بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري كونه شاهد عيان عن الأزمة.

وأوضح محمد السعدي خلال لقائه الأخير مع “et بالعربي”، قائلًا: “مثل هذه الأمور يمكن أن تحدث .. كل شيء وارد أن يحدث لكن نوايا الطرفين كانت طيبة”.

وأشار محمد السعدي: “السوشيال ميديا أحيانا بتضخم الأمور عن حجمها الحقيقي”.

وكانت الأزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري بدأت بانتشار فيديو للثنائي بحضور المنتج محمد السعدي في إحدى حفلات السحور ظهرت خلاله ياسمين وهي تهنىء رمضان بنجاح برنامجه «مدفع رمضان» قائلة:« مبروك يا ابني».

ليرد رمضان قائلاً: “ابنك؟ ابنك مين؟ أنتي مجنونة ولا إيه؟”.

وقد انتهى الخلاف بتقديم محمد رمضان اعتذار رسمي لياسمين صبري لتقرر بعدها الأخيرة التوقف عن مقاضاته.