أسباب غضب الاتحاد الإسباني من غافي

كشف برنامج “ريليفو” عن غضب الاتحاد الإسباني من غافي لاعب وسط برشلونة والمنتخب الإسباني الأول.

وسعى الاتحاد الإسباني لتخفيف التوتر بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب بعد أيام من مباراة كلاسيكو الدوري والتي شهدت فوز برشلونة الدرامي 1/0 وتخلله تدخل خشن من غافي على داني سيبايوس دون كرة.

وبحسب البرنامج فإن هناك مواقف يجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن بالنسبة لغافي، إذ قال دي لا فوينتي مدرب الماتادر في أحد المؤتمرات الصحفية: “جافي في طور النضج، وسيتحكم في بعض السلوكيات..”.

وهناك عدة أمور صدرت عن غافي أزعجت الاتحاد الإسباني لكرة القدم أبرزها رفضه الحضور في حدث التوقيع للجمهور، إذ قال اللاعب إنه بحاجة إلى الراحة بسبب الصداع، لكن الاتحاد أجبره على الحضور.

وأشار “ريليفو” إلى أن غافي فعل ذلك بمفرده، بعد أن انتهى زملاؤه الثلاثة الآخرون (أولمو ورودريغو وغايا) من التوقيع.

ونقل اللاعبون الثلاثة للاعب برشلونة غضبهم من هذا الموقف.

وحدث هذا الأمر بعد ساعات قليلة من إخبار جافي بأنه يجب عليه التحكم في زخمه في التدريب، لأن بعض التدخلات غير مناسبة وسببت توترات مع زملائه في المنتخب.

وحاول ألفارو موراتا، بصفته قائد الفريق، التحدث معه وإقناعه بالهدوء في التدريبات، خاصة تلك التي تسبق أيام المباراة.

وأوضح “ريليفو” أنه داخل المنتخب الإسباني يعتبرون أيضًا أنه يجب على جافي التحسن عندما يتعلق الأمر بالالتزام بقرارات المدرب، لأن اللاعب كان غاضبًا بشكل واضح عندما علم بتبديله ضد إسكتلندا.

وفي الأيام السابقة، علق جافي بأنه يشعر بعدم الارتياح أثناء اللعب كجناح أيسر، واستمع الاتحاد الإسباني لشكاوى اللاعب.

ويدرك دي لا فوينتي أن هذا ليس مركزه المفضل، لكنه يعتبر أنه في سن 18 عامًا في طور معرفة كيفية التكيف مع ترسيم الحدود المختلفة لتحسينه كلاعب.

ولكل هذه الأسباب، سيحلل الاتحاد الإسباني في الأسابيع المقبلة ما حدث مع جافي، لأنهم يريدون الحصول على أفضل أداء ممكن منه، وقبل كل شيء، دمجه في المجموعة.

وفي الاتحاد يعتبرون أن هذه “خطايا شبابية”، ولكن يجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن.