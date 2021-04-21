السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسباني يقتل والدته بطريقة بشعة.. خنقها وأكل أجزاء من جسدها

21 - أبريل - 2021
الشرطة الأسبانية

الشرطة الأسبانية

A A A
طباعة المقال

شهدت العاصمة الأسبانية مدريد ، جريمة بشعة عندما أقدم رجل على قتل والدته بطريقة بشعة .

وطالبت النيابة الإسبانية بتسليط عقوبة السجن 15 عاما ضد رجل حوكم هذا الأسبوع بتهمة خنق والدته وأكل أجزاء من جسدها بعد أن قطّعها إلى أشلاء.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المشتبه به، ألبرت س. ج، يحاكم منذ يوم الاثنين 19 أبريل بتهمة “القتل” و”تدنيس جثة”.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوقائع تعود إلى أوائل عام 2019 عندما تشاجر المشتبه به مع والدته البالغة من العمر 69 عاما في الشقة التي يتقاسمانها بمنطقة لاس فينتاس في العاصمة مدريد.

وقالت النيابة إن المتهم قطّع جسد والدته بمنشار وسكاكين المطبخ بعد أن خنقها، مضيفة أنه “بمجرد تقطيع الجثة إلى أشلاء، صار المتهم يتغذى من حين لآخر على بقاياها لمدة 15 يوما، كما خزن أشلاء أخرى في أوعية بلاستيكية وضعها داخل الثلاجة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد ضابط الشرطة الذين دخلوا الشقة المذكورة قال إن المتهم “أكل بعض الأشلاء نيئة وطبخ البعض الآخر وأعطى بعضها للكلب.”

واعتقل المتهم، الذي قالت الشرطة إنه يعاني من مشاكل إدمان مخدرات، في فبراير 2019 بينما كانت الشرطة تبحث عن والدته التي أبلغ أحد أصدقائها عن فقدانها.

    المزيد من منوعات

    البعوض
    دراسة تكشف سر حاسة الشم لدى هذه الحشرات
    كاسيميرو
    مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق بضم كاسيميرو
    سرقة سيارات (تعبيرية)
    مقاطع فيديو على تيكتوك تسبّب زيادة في سرقة السيارات في أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    المدارس
    العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل
    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر