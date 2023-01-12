أستراليا للتنس.. ديوكوفيتش يواجه كاربايس باينا وأنس جابر تسعى للقب تاريخي

يستهل نوفاك ديوكوفيتش مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي ولقبه العاشر في أستراليا المفتوحة للتنس بمواجهة روبرتو كاربايس باينا، بينما تلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ضد يوله نيماير بعد إجراء قرعة أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، الخميس.

ويسعى حامل اللقب رافائيل نادال لتحقيق فوزه الأول في 2023 عندما يواجه جاك دريبر إذ يأمل اللاعب الإسباني المصنف الأول في البطولة لتجاوز إصاباته في 2022 والبداية المهتزة هذا الموسم.

ونال نادال اللقب في العام الماضي بانتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف الذي يواجه ماركوس جيرون في الدور الأول.

ويلعب كاسبر رود المصنف الثاني في البطولة، والذي خسر مباراتين نهائيتين في البطولات الأربع الكبرى في الموسم الماضي، ضد توماس ماختش.

وتستهل شيانتيك، التي هيمنت في منافسات السيدات في العام الماضي بعد اعتزال آشلي بارتي عقب فوزها باللقب في ملبورن بارك، مشوارها نحو لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى بمواجهة صعبة أمام الألمانية نيماير.

وتأمل التونسية أُنس جابر أن تكون أول لاعبة عربية تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما تبدأ المصنفة الثانية عالميا طريقها أمام تمارا زيدانسك.

وخسرت أُنس في نهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في العام الماضي.

وتلعب صوفيا كينين ضد فيكتوريا أزارينكا في مواجهة بين بطلتين سابقتين في الدور الأول.