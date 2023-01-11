أستون فيلا يتعاقد مع المدافع مورينو قادما من ريال بيتيس

أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع أليكس مورينو قادما من ريال بيتيس دون الكشف عن قيمة المالية للصفقة.

ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس في 2019، شارك اللاعب البالغ عمره 29 عاما في 122 مباراة سجل فيها ستة أهداف ولعب 14 تمريرة حاسمة. وفاز مع فريقه بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وقال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا “أليكس لاعب جيد يمكنه مساعدة فريقنا”.

وأضاف “إنه أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري الإسباني على مدار المواسم القليلة الماضية ويسعدنا وجوده هنا”.

ولعب مورينو كذلك في مايوركا وإلتشي ورايو فايكانو.

ويستضيف أستون فيلا، صاحب المركز 11 بالدوري، ليدز يونايتد بعد غد الجمعة.