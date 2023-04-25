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أستون فيلا يتقدم للمركز الخامس بالفوز 1-صفر على فولهام

منذ 19 دقيقة
من مباراة أستون فيلا وفولهام

من مباراة أستون فيلا وفولهام (رويترز)

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سجل المدافع تايرون مينجز هدفا رائعا بضربة رأس من ركلة ثابتة ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على ضيفه فولهام (الثلاثاء 25-4-2023) ليتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويقترب خطوة من ضمان اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

ويملك أستون فيلا 54 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير ويتأخر بخمس نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويحتل فولهام، الذي تضررت أحلامه الأوروبية بفعل أربع هزائم في مارس وأبريل، المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وتعرض فولهام لضربة مبكرة عندما أصيب لاعب الوسط ويليان خلال الإحماء ولم يتمكن من اللعب وحل مكانه مانور سولومون.

حصل فولهام على فرصة مبكرة لكن صاحب الضيافة وضعه تحت ضغط هائل في الدقائق 15 الأولى. وطالب أستون فيلا بركلة جزاء لكن الحكم رفضها بعدما بدا أن أولي واتكينز تعرض لعرقلة في المنطقة من قبل توسين أدارابيويو.

وأجبر فولهام على تبديل اضطراري آخر عندما خرج هاري ويلسون مصابا بعد 17 دقيقة ليحل محله بوبي دي كوردوفا-ريد حيث سارت الأمور من سيء إلى أسوأ.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 21 عندما قابل مينجز ركلة ركنية بضربة رأس رائعة في الشباك.

ووقف فولهام على أقدامه في الشوط الثاني لكن هجومه فشل مرة أخرى ورغم تمتعه بمزيد من الاستحواذ إلا أنه لم يفعل الكثير لتهديد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

وكادت فرحة مينجز أن تتحول إلى كابوس في الدقيقة 82 عندما حول الكرة إلى مرماه لكن الحكم وجد هاريسون ريد متسللا أثناء التحضير ليلغي الهدف العكسي وتماسك أستون فيلا ليحتفل بالانتصار.

    المصدر :
  • رويترز

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