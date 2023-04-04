أستون فيلا يضاعف مشاكل ليستر سيتي بالفوز عليه 2-1

دفع أستون فيلا منافسه ليستر سيتي أكثر نحو خطر الهبوط (الثلاثاء 4-4-2023) بالفوز عليه 2-1 في عقر داره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن لعب صاحب الأرض آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين وأنهى حكم الفيديو المساعد أي بارقة أمل أمامه في الحصول على ركلة جزاء في وقت متأخر.

أحرز برتران تراوري هدف الفوز في الدقيقة 87 للفريق الزائر بتسديدة لولبية بعد لحظات من نزوله بديلا أمام منافسه صاحب المركز 19 الذي أقال المدرب بريندان رودجرز مطلع الأسبوع.

وطُرد لاعب الوسط كيرنان ديوسبري-هول في الدقيقة 70 بعد حصوله على الإنذار الثاني لارتكابه خطأ ضد آشلي يانج.

كان أولي واتكينز وضع أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري في المقدمة في الدقيقة 24.

وهذا هو الهدف 11 لواتكينز في الدوري هذا الموسم وفي ظهوره رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك هارفي بارنز التعادل بعد 11 دقيقة بتسديدة بقدمه اليمنى.

ولم يفز ليستر، بطل موسم 2015-2016، بأي مباراة في جميع المسابقات منذ 11 فبراير شباط وخسر سبع من آخر ثماني مباريات.

وغادر رودجرز يوم الأحد بعد يوم من الخسارة 2-1 أمام كريستال بالاس حيث تولى آدم سادلر ومايك ستويل المسؤولية مؤقتا.

وفاز أستون فيلا، الذي صعد إلى المركز السابع، بعشر مباريات من أصل 16 مباراة منذ تولى الإسباني إيمري المسؤولية خلفا لستيفن جيرارد في أكتوبر تشرين الأول.