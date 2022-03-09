أسرار تمتاز بالجرأة والصدق عن عمر الشريف.. قريباً

بالرغم من مرور سنوات على وفاة الفنان العالمي عمر الشريف، ولكن يبدو ان هناك العديد من الأمور والاسرار التي لم نعرفها عنه قد آن الأوان لمعرفتها، فبعد وفاة عمر الشريف كان حفيد الفنان قد أثار الجدل بالعديد من القصص التي كان يتم نشرها على منصات التواصل الإجتماعي.

في خبر مميز ومثير للتشويق أعلن الكاتب المصري هيثم دبور عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات النجم عمر الشريف إلى مسلسل درامي.

وذلك بعد توقيعه لتعاقد مع السيد طارق نجل الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، تلك المذكرات التي يقول عنها الكاتب المصري، إن عمر الشريف سرد فيها كواليس صعوده إلى الاحتراف في هوليوود، واحترافه للبريدج.

بالإضافة إلى تفاصيل أخرى لم يسبق وأن عرضت في الإعلام العربي، معتبرا أن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق، معربا عن سعادته بتولي مسؤولية ظهورها على الشاشة.

فيما أعرب طارق عمر الشريف عن حماسته لرؤية عمل يليق بمكانة الراحل، على أن يعرض عبر إحدى المنصات العالمية من خلال إنتاج يليق بذكراه، كما تبدو حياة الراحل عمر الشريف مليئة بالأسرار والألغاز التي لم تكشف بعد، خاصة وأنه ظل لسنوات طويلة خارج مصر من خلال مسيرة وصل فيها إلى العالمية، وأصيب في سنواته الأخيرة بمرض الزهايمر، ولم يعد يظهر عبر وسائل الإعلام، حيث قضى سنواته الأخيرة في عزلة حتى وفاته.