الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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أسطورة المان يونايتد يحرّض ضد رونالدو

منذ 21 ثانية
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

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قام “واين روني”، أسطورة مانشستر يونايتد، بتحريض المدرب الهولندي “إيريك تين هاج” على البرتغالي “كريستيانو رونالدو” قبل مواجهة ليفربول.

ويستقبل المان يونايتد غريمه التاريخي بملعب أولد ترافورد، الإثنين 22 آب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي.

وفشل الفريقان في تذوّق طعم الانتصار بأول جولتين، إذ تعرض يونايتد للخسارة مرتين، فيما تعثر ليفربول بتعادله في مواجهتين.

وفي تصريحات لصحيفة “التايمز” البريطانية، حثّ روني مدرب الشياطين الحمر على استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية، قائلًا “لم أكن لأشركه منذ البداية، وكذلك ماركوس راشفورد”.

وأضاف: “لو كنت مكان تين هاج، سيكون تفكيري الرئيسي في وضع لاعبين ذوي حيوية داخل أرض الملعب. فشل النادي في التعاقد مع رأس حربة، جعل تين هاج يعول على رونالدو أمام برينتفورد، رغم أنه لم يتدرب كثيرا مع الفريق، حيث بدا أنه يفتقر لحساسية المباريات”.

وأكد روني مجددًا على أن احتياج تين هاج للاعبين جاهزين وأكثر حيوية، يجعله مضطرًا لاستبعاد رونالدو من التشكيلة.

يُذكر أن الهداف التاريخي للمان يونايتد زامل رونالدو بقميص الفريق بين عامي 2004 و2009، قبل أن يرحل الأخير صوب ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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