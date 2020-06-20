أسطورة موسيقى الفولك الروك الأميركي بوب ديلان يعود بألبومه الأول في سن الـ79 عاماً

عاد أسطورة موسيقى الفولك الروك الأميريكي، بوب ديلان بألبومه الأول منذ 8 سنوات والـ 39 في مسيرته بعنوان “راف آند راودي ويز”، Rough And Rowdy ways بعد درب طويلة في الفن استمرت 58 عامًا منذ إطلاق أول ألبوم له.

ويضم ألبوم ديلان أغنية مدتها 17 دقيقة حول اغتيال جون إف كينيدي بعنوان “موردر موست فاول”، التي أطلقت لأول مرة في آذار الماضي، يتكلم عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس أثناء وصف تطور الثقافة المضادة خلال ستينيات القرن الماضي. بالإضافة إلى أغنية تكريمية لمغني البلوز الأميركي جيمي ريد.

والألبوم الجديد هو أول مجموعة لديلان، الحائز على جائزة نوبل، منذ ألبوم “تامبست” العام 2012، علمًا بأنه أصدر عددًا من الألبومات التي تضم أغنيات سابقة بعده.

وعندما سُئل خلال مقابلة من “نيويورك تايمز”، هي الأولى بعد نيله جائزة نوبل للآداب العام 2016، عن كلمات أغنية “آي كونتين مالتيتيودز” التي يتضمنها الألبوم، قال ديلان، “أفكر بموت الجنس البشري، الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري”.

وأضاف، “حياة الجميع عابرة، كل إنسان، بغض النظر عن مدى قوته وجبروته، يكون ضعيفًا عندما يتعلق الأمر بالموت، وأفكر بذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية”، ويستشهد ديلان في هذه الأغنية بإنديانا جونز، وآن فرانك، ورولينغ ستونز، في المقطع نفسه.

وأجبرته أزمة فيروس كورونا المستجد على إلغاء سلسلة من الحفلات في اليابان، وأمريكا الشمالية، خلال الربيع والصيف الحاليين، لكنه وعد بإعادة إحيائها بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

ورغم تقدمه في السن، بقي ديلان، الذي منح وسام الحرية الرئاسي من قِبل باراك أوباما العام 2012، يقوم بجولات منتظمة دون توقف تقريبًا طوال العقود الثلاثة الماضية.