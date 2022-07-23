أسلحة الدمار الشامل... ما هي الأطعمة التي تجلب لك الكآبة؟

يُقال: إنّ من أسرار السعادة الـ7 في مجال العلوم العصبيّة هو أن هناك أطعمة تجلب السعادة لك وتمنحك شعوراً أفضل، وهذا الشعور الذي يراودك بعد تناولها ليس مجرّد شعور لحظي أو عابر، وإنما يستمر معك على المدى الطويل.

في المقابل، ذكر موقع Medicial News Today الطبي الأمريكي؛ أن أحد العوامل التي قد تساهم في الاكتئاب هي العادات الغذائية للشخص، والتي ستحدد العناصر الغذائية التي يستهلكها.

وقد وجدت دراسة أجرتها مجلة BMC للطب في عام 2017، أن أعراض الأشخاص المُصابين بالاكتئاب المعتدل إلى الشديد تحسنت عندما تلقوا جلسات المشورة الغذائية، وتناولوا نظاماً غذائياً أكثر صحة لمدة 12 أسبوعاً، وأبرز ما كان في هذه الدراسة هو منع الناس من الأطعمة والحلويات والأطعمة المقلية، بما في ذلك الوجبات السريعة.

وقد تحسنت أعراض الاكتئاب لديهم، بما في ذلك الحالة المزاجية والقلق، بما يكفي لتحقيق معايير الهدوء في أكثر من 32 في المئة من المشاركين.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص يمكن أن يتخلصوا من أعراض الاكتئاب من خلال تناول نظامهم الغذائي.

لذلك لا شكّ أنّ إطلاق اسم “أسلحة الدمار الشامل” على المأكولات المصنعة والجاهزة هو أمرٌ حقيقي فعلاً؛ لأن تلك الأطعمة تمنحك سعادة لحظية، لكنها تجعلك بعد ذلك تشعر بالحزن أو التعب أو القلق أو التوتر. وتتضمن تلك الأطعمة:

أطعمة الحزن

-الأطعمة المصنعة.

-المرشوشة بالمبيدات.

-الأطعمة عالية السكر (ترفع مستوى السكر في الدم).

-الأطعمة فقيرة الألياف.

-المواد الشبيهة بالطعام.

-مكسبات اللون والطعم الاصطناعية.

-المحقونة بالهرمونات.

-الملوثة بالمضادات الحيوية.

-المحفوظة في حاويات بلاستيكية.