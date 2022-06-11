"أسوأ فكرة في العالم"‏.. جينيفر لوبيز تنتقد شاكيرا بحفل "السوبر بول"

قالت المغنية الأمريكية اللاتينية، جينيفر لوبيز، إن تقديمها حفل بطولة مباراة “السوبر بول” لعام 2020 مع المغنية الكولومية، شاكيرا، كان “أسوأ فكرة في العالم”، على حد وصفها.‏

وأوضحت لوبيز في فيلم وثائقي جديد بعنوان “Halftime”، من إنتاج شبكة “نتفليكس”، وعرض يوم الأربعاء الماضي في مهرجان ترايبيكا السينمائي، أن سبب اعتراضها هو حصول كلا منها وشاكيرا على وقت قصير جدا للغناء خلال فقرتهما المشتركة.

وقالت لوبيز في الوثائقي: “كان لدينا 6 دقائق سخيفة”، وهذا لم يمنحني سوى القليل من الوقت لغناء جزء كبير من أي أغنية واحدة، وكان يجب أن نحظى بلحظات الغناء وأن نغني رسالتنا”، وفقا لموقع “إنترتينمنت ويكلي” الأمريكي.

وتابعت جينيفر لوبيز: “أن يؤدي شخصان حفل “السوبر بول” هي أسوأ فكرة في العالم”.

وفي أحد مشاهد الفيلم الوثائقي، تقول جينيفر لوبيز لشاكيرا في المراحل الأولى من التخطيط لأدائهما المشترك: “إذا كان هذا سيكون أداءا ثنائيا، فكان يجب أن يمنحونا 20 دقيقة”.

من ناحيته، اعتبر مدير أعمال جينيفر لوبيز، بيني ميدينا، في الفيلم الوثائقي أنه “لإهانة أن يتم الاستعانة باثنتين من الفنانات اللاتينيات لأداء حفل السوبر بول، والذي يؤديه فنان واحد”.

واستمر حفل مباراة “السوبر بول” لعام 2020 لمدة 14 دقيقة، مما منح جينفر لوبيز وشاكيرا حوالي 7 دقائق لكل منهما، لكي تقدمان مجموعة مختارة من أشهر أغانيهما.

ولفت موقع “إنترتينمنت ويكلي” إلى أنه عندما قدمت المغنيتان مادونا وليدي غاغا حفل بطولة “سوبر بول” في عامي 2012 و2017 على التوالي، تم منح كل منهما أكثر من 13 دقيقة لتقديم أداء منفرد.