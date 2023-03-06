الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف زكي نقيباً للمهن التمثيلية المصرية

منذ 7 دقائق
نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي

نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي

A A A
طباعة المقال

فاز الفنان أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية المصرية، بعد اكتمال فرز الأصوات التي أقيمت في نادي نقابة المهن التمثيلية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية فوز الفنان أشرف زكي، بمقعد النقيب بعدما حاز على عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات، علماً أنه يفوز بهذا المنصب للمرة الخامسة.
وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني على حضور الانتخابات تزامنًا مع بدئها، من أبرزهم أمير كرارة، مصطفى شعبان، طارق لطفي، لطفي لبيب، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور، وآخرين .

ومن جانب آخر، سادت حالة من الفرح داخل أروقة النقابة، من قبل عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن فرحتهم بفوز أشرف زكي مرة أخرى بمقعد النقيب.

    المزيد من منوعات

    من مباراة ريال مدريد وبيتيس
    لعنة ليفربول تضرب ريال مدريد في مقتل
    لوك شو مدافع مانشستر يونايتد
    نجم مانشستر يونايتد يكشف سبب الهزيمة المذلة أمام ليفريول
    دونا فيكيتش
    الكرواتية فيكيتش تعود لسجل البطلات في مونتيري

    الأكثر قراءة

    لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
    بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!