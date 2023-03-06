أشرف زكي نقيباً للمهن التمثيلية المصرية

فاز الفنان أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية المصرية، بعد اكتمال فرز الأصوات التي أقيمت في نادي نقابة المهن التمثيلية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية فوز الفنان أشرف زكي، بمقعد النقيب بعدما حاز على عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات، علماً أنه يفوز بهذا المنصب للمرة الخامسة.

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني على حضور الانتخابات تزامنًا مع بدئها، من أبرزهم أمير كرارة، مصطفى شعبان، طارق لطفي، لطفي لبيب، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور، وآخرين .

ومن جانب آخر، سادت حالة من الفرح داخل أروقة النقابة، من قبل عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن فرحتهم بفوز أشرف زكي مرة أخرى بمقعد النقيب.