أشعل النار في نفسه بسبب مصادرة دراجته النارية لمخالفة قيود كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

توفي أوغندي إثر إشعاله النار في نفسه داخل قسم للشرطة بعد مزاعم بأن ضباطاً طلبوا منه رشوة لتسليمه دراجته النارية المصادرة بسبب مخالفة قيود كورونا.

وكان الرجل يستخدم الدراجة كوسيلة نقل بالأجرة لكسب قوت يومه.

وأثارت القضية غضب المواطنين الذين يقولون إنها تعكس انتهاكات واسعة النطاق من أفراد الأمن تشمل الضرب والاحتجاز والابتزاز بذريعة تطبيق قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة إن الرجل الذي يدعى حسين والوغيمبي اشترى دراجته النارية في الآونة الأخيرة وكان زميل له يقودها عندما جرى التحفظ عليها يوم الثلثاء لانتهاك حظر تجول مفروض من الغروب وحتى الفجر.

وأضاف المتحدث أن والوغيمبي جاء إلى قسم الشرطة يوم الخميس في بلدة ماساكا لاستعادة دراجته لكن أصابه الإحباط من مطالبة بعض أفراد الشرطة بدفع رشوة لتسليمه الدراجة.

وبعد أن رفض الضابط المسؤول عن مخالفات المرور توسلاته للإفراج عن دراجته صب على نفسه البنزين الذي كان في عبوة خبأها في سترته وأشعل في نفسه النار.

وقال مقر الشرطة الوطنية في بيان “حاول شد الضابط ليحترقا معاً حتى الموت لكن الشرطي تمكن من الفرار بعد أن أصيب بحروق طفيفة وترك الضحية”.

وأضاف البيان أن الشرطة تحقق في مزاعم “ابتزاز ورشوة” في قسم الشرطة المشار إليه، مشيراً إلى اعتقال شرطيين فيما يتعلق بالواقعة.