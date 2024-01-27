أشعل وسائل التواصل في مصر.. أول دويتو فني بالذكاء الاصطناعي

أشعل دويتو “أمور بسيطة” بين هشام جمال وليلى زاهر، وسائل التواصل اﻻجتماعي في مصر.

وطُرحت خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية “أمور بسيطة” للثنائي المصري هشام جمال وليلى زاهر، ونجحت في تحقيق المركز الأول على قوائم “الترند” في موقع يوتيوب في مصر، كما حققت إجمالي مشاهدات تخطى 12 مليون مشاهدة على إنستغرام، وسط حال من الانبهار والجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الفني.

فقد طور المغني والمخرج هشام جمال أسلوباً مبتكراً خاص به، وتُعد تجربته هذه الأولى من نوعها حيث تم إنتاج فيديو كليب بالذكاء الاصطناعي وبدون المساس بملامح الوجوه البشرية للمطربين، على عكس المحاولات العديدة السابقة التي فشلت في ذلك في الأشهر الماضية.

وصرح هشام جمال لـ”العربية.نت” أن “هذا العمل يُعتبر أول فيديو كليب بالذكاء الاصطناعي في العالم العربي وربما في العالم يصدر بجودة مناسبة ومن دون تغيير ملامح وجوه المغنين”.

كما أشار جمال إلى أن “توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية لا يزال في بداياته”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هشام جمال بخطوه مبتكرة في صناعة الموسيقي حيث كان أول من طرح أغنيات بطريقة ال Lyric Videos وبذلك لألبوم “قصة شتا” للفنانة دنيا سمير غانم منذ سنوات.