أشهر أغاني الستينيات.. 2.2 مليون دولار ثمنا لأغنية على ورقة

تقترب كلمات إحدى أشهر أغاني الستينيات، التي كتبها بوب ديلان بخط يده، من تحقيق رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة، عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.

وقال جاري زيمت صاحب مؤسسة (مومنتس إن تايم) المتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس أنجلوس إن كلمات أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) “الأوقات تتغير” مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة، وبها تعديلات وملاحظات، مشيرا إلى أنها كانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي، بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.

وقال زيمت لرويترز:”هذا ليس مزادا. إنها عملية بيع خاصة. أول من يتقدم سيفوز بها”.

وحققت كلمات أغنية (لايك إيه رولينغ ستون) المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

وتعد أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) التي كتبها ديلان في 1963 وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في حقبة الستينيات.

وأصبح ديلان (78 عاما) أول مغن ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2016.