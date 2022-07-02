أشهر الوجهات السياحية.. مدينة إيطالية ستفرض رسوم دخول على زائريها

تعتبر مدينة فينسيا (البندقية) من أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا والعالم، نظرًا لمعالمها ومواقعها الخلابة والجذّابة. ومن أجل تخفيف حركة ​السياحة​ الزائدة على قدرة المدينة، ستتخذ السلطات المحلية إجراءً ماليًا بالنسبة للزائرين.

اذ أعلنت مدينة البندقية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة ​السياحة​ الزائدة على قدرة المدينة وحجم استيعابها.

وأصدر مجلس المدينة الإيطالية قرارا جاء فيه: “ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة”.

وأضاف القرار: “سيعفى من دفع الرسوم كل من السياح الذين يبيتون في المدينة، والأطفال دون 6 سنوات ومالكي منازل العطلات والأشخاص المقيمين مع السكان المحليين و​الطلاب​ والمسافرين​ والعديد من الفئات الأخرى”.

في السياق عينه، وصف عضو مجلس المدينة للسياحة سيمون فنتوريني، النظام الجديد بأنه “الطريقة الوحيدة” للسيطرة على السياحة الجماعية، وتابع: “إنها خطوة مهمة وأساسية، ونحن أول من يفعل ذلك في العالم”.

يشار إلى أنه لا يزال يتعين على مجلس المدينة اتخاذ قرار بشأن عتبات الاكتظاظ التي ستحدد الأسعار التي يتعين على السياح دفعها.

ونص القرار على أن “يتم حجز زيارة اليوم الواحد للمدينة عبر ​الإنترنت​، وسيقوم فريق من 15 إلى 20 مفتشًا بدوريات في أزقة المدينة والجسور والساحات للبحث عن المتهربين من دفع الرسوم”. كما “ستفرض غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 يورو في حالة تهرب الزائر من الدفع”.