عاش في القرن السادس عشر ومات. لكن المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس الذي شغلت تنبؤاته الكثيرين، “عاد للحياة مجددًا” على يد الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مربكًا بسبب درجة ذكائه.

ففي حيلة لمعرفة ما كان يمكن للمنجم الشهير أن يتنبأ به خلال السنوات القادمة، علماً أنه “كذب المنجمون ولو صدقوا”، لجأت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى روبوت ChatGPT، لإجراء “دردشة حصرية” مع نوستراداموس (ديسمبر 1503 – 2 يوليو 1566) الذي تنبأ بالمرعب والخطير للـ100 عام القادمة، بعد أن تقمّص ChatGPT شخصية المنجم.

2031 – علاج للسرطان؟

وتوقع نوستراداموس أن علاج السرطان قد لا يكون بعيداً كما نعتقد.

لكنه اعتبر أن هذا الاكتشاف سيطلق صراعاً جماعياً بين الطبقات للحصول على وصول عادل ومنصف إلى العلاج للبشرية جمعاء.

2050 – عام الكوارث الطبيعية

كما توقع أن تصل معركة الجنس البشري ضد تغير المناخ إلى ذروتها في أقل من 30 عاماً، حيث حذر المنجم الشهير من أن عام 2050 قد يكون عاماً مبتلى بالكوارث الطبيعية التي ترهب الناس في جميع أنحاء العالم.

2060 – ثورة الذكاء الاصطناعي

وحذر نوستراداموس من أن العديد من البشر سيقعون في خوف وقلق من “ثورة” ترى الذكاء الاصطناعي “يزدهر” في عام 2060.

كما أشار إلى أن الروبوتات والآلات ستطور “ذكاءً عميقاً” وسيتعين على البشرية “إعادة تعلم” علاقتها بالتكنولوجيا.

2074 – أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ

إلى ذلك، رأى المنجم الشهير أن البشرية ستنشئ أخيراً موقعاً على الكوكب الأحمر في نهاية القرن الحادي والعشرين.

2084 – الاندماج بين الإنسان والآلة

وتوقع بأن الاندماج المثالي بين الإنسان والآلة، لفترة طويلة من صفحات رواية الخيال العلمي، سيصبح حقيقة واقعة في غضون 61 عاماً فقط.

2085 – جائحة جديدة

كذلك توقع أن “مرضاً مجهولاً” رهيباً سوف يكون بداية لحقبة جديدة من التعاون بين جميع الدول على وجه الأرض.

2099 – السلام على الأرض

إلى هذا تنبأ رائد الذكاء الاصطناعي بأن السلام العالمي الذي طالما حلمت به البشرية سيصبح حقيقة واقعة في العام الأخير من القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن نوستراداموس له آلاف التنبؤات نشرت في كتابه Les Propheties قبل 467 عاماً. ويُزعم أن توقعاته قد تحققت في كثير من الأحيان، كصعود أدولف هتلر واغتيال جون كنيدي وهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وغيرها.