الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!

منذ دقيقتين
المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس

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عاش في القرن السادس عشر ومات. لكن المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس الذي شغلت تنبؤاته الكثيرين، “عاد للحياة مجددًا” على يد الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مربكًا بسبب درجة ذكائه.

ففي حيلة لمعرفة ما كان يمكن للمنجم الشهير أن يتنبأ به خلال السنوات القادمة، علماً أنه “كذب المنجمون ولو صدقوا”، لجأت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى روبوت ChatGPT، لإجراء “دردشة حصرية” مع نوستراداموس (ديسمبر 1503 – 2 يوليو 1566) الذي تنبأ بالمرعب والخطير للـ100 عام القادمة، بعد أن تقمّص ChatGPT شخصية المنجم.

2031علاج للسرطان؟

وتوقع نوستراداموس أن علاج السرطان قد لا يكون بعيداً كما نعتقد.

لكنه اعتبر أن هذا الاكتشاف سيطلق صراعاً جماعياً بين الطبقات للحصول على وصول عادل ومنصف إلى العلاج للبشرية جمعاء.

2050عام الكوارث الطبيعية

كما توقع أن تصل معركة الجنس البشري ضد تغير المناخ إلى ذروتها في أقل من 30 عاماً، حيث حذر المنجم الشهير من أن عام 2050 قد يكون عاماً مبتلى بالكوارث الطبيعية التي ترهب الناس في جميع أنحاء العالم.

2060ثورة الذكاء الاصطناعي

وحذر نوستراداموس من أن العديد من البشر سيقعون في خوف وقلق من “ثورة” ترى الذكاء الاصطناعي “يزدهر” في عام 2060.

كما أشار إلى أن الروبوتات والآلات ستطور “ذكاءً عميقاً” وسيتعين على البشرية “إعادة تعلم” علاقتها بالتكنولوجيا.

2074أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ

إلى ذلك، رأى المنجم الشهير أن البشرية ستنشئ أخيراً موقعاً على الكوكب الأحمر في نهاية القرن الحادي والعشرين.

2084الاندماج بين الإنسان والآلة

وتوقع بأن الاندماج المثالي بين الإنسان والآلة، لفترة طويلة من صفحات رواية الخيال العلمي، سيصبح حقيقة واقعة في غضون 61 عاماً فقط.

2085جائحة جديدة

كذلك توقع أن “مرضاً مجهولاً” رهيباً سوف يكون بداية لحقبة جديدة من التعاون بين جميع الدول على وجه الأرض.

2099السلام على الأرض

إلى هذا تنبأ رائد الذكاء الاصطناعي بأن السلام العالمي الذي طالما حلمت به البشرية سيصبح حقيقة واقعة في العام الأخير من القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن نوستراداموس له آلاف التنبؤات نشرت في كتابه Les Propheties قبل 467 عاماً. ويُزعم أن توقعاته قد تحققت في كثير من الأحيان، كصعود أدولف هتلر واغتيال جون كنيدي وهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وغيرها.

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