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أشياء لا يصدقها عقل.. فيديو يرصد الحياة في مصر قبل 95 مليون عام

منذ ساعة واحدة
نهر النيل

نهر النيل

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نشر عالم حفريات مصري، مقطع فيديو لم تتجاوز مدته النصف دقيقة يرصد الحياة في مصر قبل نحو 95 مليون عام.

ونشر هشام سلام، عالم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية، في القاهرة، وجامعة المنصورة المصرية، فيديو تخيلي للحياة في مصر قبل نحو 95 مليون عام

وتظهر في المقطع الذي لم يتجاوز مدته 30 ثانية أنواع كثيرة من الكائنات التي كانت موجودة في مصر في العصر الطباشيري الذي امتد في الفترة من 65 إلى 135 مليون عام.

وعلق سلام على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: “دي مصر من حوالي 95 مليون سنة وكل الكائنات اللي حضرتك شايفها تم اكتشافها وتوثيقها في أبحاث علمية تمت على صخور منخفض الواحات البحرية في وسط مصر”.

واشتهر هشام سلام في السنوات الأخيرة بعد اكتشافات عدة سجلت باسمه وفريق عمله في “سلام لاب” التابع لجامعة المنصورة في دلتا مصر، من بينها اكتشاف الديناصور المصري “منصوراصورس”، الذي يثبت لأول مرة علميا وجود اتصال بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأحدث هذا الكشف صدى كبيرا على المستوى العالمي إذ يعد الديناصور المكتشف هو حلقة الوصل التي كانت مفقودة في حياة الديناصورات، والتي امتدت لنجو 30 مليون سنة في نهاية العصر الطباشيري، وهذا الديناصور هو الأول من نوعه في أفريقيا الذي يوثق هذه الفترة، خاصة وأن جميع الديناصورات المكتشَفة من قبل كانت تنتمي إلى عصر ما قبل السينوماني، وهي مرحلة في العصر الطباشيري المتأخر، تعود إلى أكثر من 95 مليون سنة مضت.

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