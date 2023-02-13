أصالة ترد على الانتقادات عقب تقديم حفلة جديدة في دبي

ردّت الفنانة السورية أصالة نصري على الانتقاد الموجه لها عقب تقديم حفلة جديدة في دبي مؤكدة أن مهمتها ورسالتها الأولى هي إسعاد المقهورين.

وكشفت أصالة عن كواليس الحفلة التي أُقيمت في دبي أخيرًا، وتبرعت بكامل أجرها عنه لصالح ضحايا الزلازال وقالت عبر حسابها على “فايسبوك: “مرّات بيكون فيه ليالي وكأنّها هربانة من حلم، وبما إنّنا مُحاطين بالكوابيس والآلام وواقعنا عم شفا حفرة من الانهيار، وغرقانين ببحر هموم ما بين إمبارح واليوم حتّى بكره، صرنا بحاجة قشّة نتعلّق فيها بلكي بتوصلنا على شي برّ”.

وأضافت: “مبارح ماكنّا أنا وفرقتي لحالنا عالمسرح عم نقدّم مساعدة نفسية إلنا وننقلها للموجودين، كلنا حسينا إنّنا بوسط حشد من أرواح طاهرة عمّ تعزف معنا وتغنّي وعلينا ورحنا بعيد وتركنا بمطرحنا الهمّ أمانة لنرتاح ونرجع تقوى علينا نلاقي له حلّ ودائماً الحلول مابتنوجد إلّا لمّا نهدى شوي”.

وشكرت أصالة السيّد عمر الدّهماني من الإمارات الذي قدّم كلّ ريع الحفلة للمتضررين من زلزال سوريا، وتغزلت في بلدها قائلة: “سوريا التاريخ والأصالة الموجوعة وصرختها صارت الأعلى بين كلّ بلادنا الموجوعة”.

واختتمت منشورها قائلة: “بدعي ربّي يجمعني بحبايبي وأهلي بوطني الغالي قريب وطالما مازال الخير موجود الأمل دائماً موجود. شكراً دبي على وجودك زهرة نشوفها ونستمتع فيها مصدر أمان وسعادة للعالم أجمع”.