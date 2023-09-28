أصالة تروّج لألبومها الجديد بطريقة مبتكرة

بطريقة مبتكرة، روّجت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” لألبومها الجديد “لحقت نفسي” والمنتظر طرحه قريباً.

ونشرت أصالة ميدلي للألبوم جمع أكثر من أغنية، أبرزها أغنيتا “لحقت نفسي” و”الأخبار الحلوة”، وعلّقت عليه قائلةً: “الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي… تعالوا نجرّب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم”.

وكان الشاعر العراقي فائق حسن زوج أصالة، قد حرص على تقديم الدعم لها بعد طرحها بوستر ألبومها الجديد، حيث نشر البوستر عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وعلّق عليه بقوله: “تشبهين موهبتك متفردة متجددة… الفن للفن جعلتِ منه أولوية فكنتِ أيقونة الشرق”.

ومن آخر أغاني أصالة، أغنية “الحب الأبدي”، التي قدّمتها مع الفنان ماجد المهندس، وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات فائق حسن.

https://instagram.com/assala_official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==