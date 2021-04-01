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أصالة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتتحدث عن تعاطي عقاقير الاكتئاب

1 - أبريل - 2021
الفنانة السورية أصالة

الفنانة السورية أصالة

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كشفت المطربة السورية أصالة، للمرة الأولى، تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها توقفت عن تعاطي العقاقير الطبية الموصوفة لها لعلاج الاكتئاب، ما أصابها بصداع دائم في الرأس.

وأضافت أصالة، في أول لقاء إذاعي لها ببرنامج “عيشها بإنرجي” مع وائل منصور ومنة عامر، أنها “خضعت للعلاج بعد استشارة ثلاثة أطباء متخصصين في المجال النفسي، مؤكدة أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، مشيرة إلى أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين.

وأكدت أصالة، أنها “ضد فوبيا كورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي”متل المجنونة”، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها بـ “كورونتي الخاصة”، في إشارة إلى مرورها بأزمة الانفصال والطلاق”.

وقالت إنها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستطرحها فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها، كما كشفت عن أنها أخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة عن رغبتها التمثيل باللهجة السورية.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد شاركت جمهورها ومعجبيها، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع عائلتها أثناء احتفالهم بعيد الأم، وأوضحت لجمهورها سبب ظهورها في اللقطة وهي مرتدية فستانا. وقالت إنها كانت في المستشفى بسبب ألم “دمه ثقيل” في رأسها، وأنها خرجت اليوم لكي تحتفل مع والدتها بعيد الأم، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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