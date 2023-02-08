الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أصالة ردًا على صحافيّ طالبها بدعم ضحايا الزلزال: "ما عم بستنّى توجيهاتك"

منذ 31 ثانية
أصالة

أصالة

A A A
طباعة المقال

طالب صحافي لبناني الفنانة السورية أصالة بتبني مبادرة إنسانية لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا المدمّر، ما دفعها إلى توبيخه.

في التفاصيل، كتب ربيع فران عبر حسابه في “تويتر”، أمس الثلاثاء “على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب”.

كما أضاف “ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة #مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) ما تواخذوني”، مع هاشتاغ ناطرين.

بدورها، ردت صاحبة “يمين الله” فوراً على التغريدة، وكتبت “أكيد يا أخي العزيز ربيع ما عم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ما وقفت عنه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وما كان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ما وقفوا”!!

وقبل ذلك، ناشدت الفنانة السورية أصالة نصري، محبيها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بنشر أي معلومة تتعلق بالمؤسسات المتخصصة في تحقيق الأهداف الإنسانية، وذلك لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا خلال الساعات الماضية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “صباح الخير .. الّلي بيسمع عن مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتى يكون أسهل على كل إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل.. زلزال سوريا تركيا”.

    المزيد من منوعات

    ليبرون جيمس
    ليبرون جيمس يحقق إنجازا تاريخيا بدوري كرة السلة الأميركية.. وتحية من بايدن
    مجلس النواب البلجيكي
    بلجيكا تعين تيديسكو مدربا جديدا لمنتخبها خلفا لمارتينيز
    نجلاء بدر
    نجلاء بدر لـ"صوت بيروت إنترنشونال": نجاح " حكاية روليت" لم أتوقعه

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح
    هزة أرضية
    هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت