أصالة ردًا على صحافيّ طالبها بدعم ضحايا الزلزال: "ما عم بستنّى توجيهاتك"

طالب صحافي لبناني الفنانة السورية أصالة بتبني مبادرة إنسانية لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا المدمّر، ما دفعها إلى توبيخه.

في التفاصيل، كتب ربيع فران عبر حسابه في “تويتر”، أمس الثلاثاء “على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب”.

على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مباردة انسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة #مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) /ما تواخذوني#ناطرين ؟؟#المساعدات_الإنسانية — Rabih Farran (@rabihfarran) February 7, 2023

كما أضاف “ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة #مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) ما تواخذوني”، مع هاشتاغ ناطرين.

بدورها، ردت صاحبة “يمين الله” فوراً على التغريدة، وكتبت “أكيد يا أخي العزيز ربيع ما عم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ما وقفت عنه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وما كان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ما وقفوا”!!

أكيد ياأخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤوليه ماوقفوا !! https://t.co/o5S1SpGxUN — Assala (@AssalaOfficial) February 7, 2023

وقبل ذلك، ناشدت الفنانة السورية أصالة نصري، محبيها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بنشر أي معلومة تتعلق بالمؤسسات المتخصصة في تحقيق الأهداف الإنسانية، وذلك لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا خلال الساعات الماضية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “صباح الخير .. الّلي بيسمع عن مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتى يكون أسهل على كل إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل.. زلزال سوريا تركيا”.

صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل #زلزال_سوريا_تركيا — Assala (@AssalaOfficial) February 7, 2023