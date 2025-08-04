أصالة نصري تعلن عن موعد عودتها إلى سوريا

أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن موعد إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عامًا، مؤكدة أنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية آب (أغسطس) الجاري.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لها قبل حفلها في مهرجان «جرش» بالأردن: «زيارة تشفي غليلي وتريح المحبين الذين انتظروني كل هذه السنوات، وتعوض هذه الأوجاع التي شعرت فيها على مدار 15 عامًا».

وتابعت: «هناك شروط بمجرد تحقيقها سوف أتواجد في سوريا»، مضيفة: «قد أكون في نهاية آب (أغسطس) هناك».

وتحدثت الأخيرة، عن عضويتها في نقابة الفنانين السوريين، مبينة أن عضويتها بمثابة الهوية.

إلى ذلك، كشفت أصالة عن اختيارها لمواطنتها وزميلتها أمل عرفة لتجسيد سيرتها الذاتية في فيلم سينمائي، مبينة أنها كانت صديقتها في المدرسة وتجمعهما ذكريات كثيرة معاً.

وتابعت: «أراها تتمتع بموهبة غير عادية، ووالدها صديق والدي».

وفي فبراير الماضي، أعلن المنتج السوري أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، عن استعدادات مكثفة تجري حالياً لعودة شقيقته إلى سوريا بعد سنوات من الغياب، وتنظيم حفل غنائي كبير.

كما كشف نصري أن «العمل جارٍ على قدم وساق لضمان نجاح الحدث»، مؤكدًا أن شقيقته «متحمسة لهذه الخطوة».

يذكر أن أصالة نصري عُرفت بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد، كما أبدت تأييدها للثورة السورية. ولم تعد إلى بلادها منذ عام 2011.