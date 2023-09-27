الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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أصالة تكشف عن تعاونها مع نجم تركي شهير

منذ 6 دقائق
الفنانة السورية أصالة

الفنانة أصالة نصري

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شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للجزء الأول من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، المقرر طرحه مساء اليوم الأربعاء.

وشاركت أصالة على حسابها عبر “إنستغرام”، مقطعا ترويجيا من المدلي، حيث كشفت عن مشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز، بطل مسلسل “أنت اطرق بابي”، في الألبوم.

وأرفقت أصالة الفيديو بالتعليق التالي: “حكاية جميلة.. سترويها لكم أصالة‬ الفن العربي.. ترقبوا ميدلي أغاني الجزء الأول من ألبوم ‫”لحقت نفسي‬” قبل صدور الألبوم بمشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز”.

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