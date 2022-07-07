أصغر روائية سعودية.. ابنة الـ 13 عاماً تدخل موسوعة غينيس

دخلت مؤلفة من المملكة العربية السعودية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن عمر يناهز 12 عاماً عندما تم تأكيد أنها أصغر شخص في العالم ينشر سلسلة كتب.

وكانت ريتاج حسين الحازمي، البالغة من العمر 13 عاماً، تبلغ من العمر 12 عاماً و295 يوماً عندما تحققت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من لقبها، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

ونشرت الحازمي روايتها الأولى، كنز البحر المفقود، في عام 2019، وتم نشر الكتاب التكميلي، بوابة العالم الخفي في نفس العام، الكتاب الثالث في سلسلة Beyond the Future World، الذي تبعه عام 2020، والكتاب الرابع، الممر إلى المجهول، قيد التأليف حالياً.

وقالت الحازمي إنها تكتب القصص القصيرة منذ صغرها، مضيفة: “بدأت الكتابة في السادسة من عمري بينما كنت بصحبة عائلتي للدراسة في الخارج”.

وتابعة قائلة: “أكتب لمجتمع زملائي من الأطفال، وأدركت أنه لا يوجد الكثير من الروايات لهذه الفئة العمرية، لذلك قررت إنشاء بعض الروايات الخاصة بي، وقالت الكاتبة الشابة إنها تريد ملء مكانة للقراء الشباب”.