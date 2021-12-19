الأحد 15 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 19 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أصغر هدافي برشلونة.. جافي يتفوق على ميسي

منذ 3 ساعات
جافي يحظى بثقة مدرب برشلونة

جافي يحظى بثقة مدرب برشلونة

A A A
طباعة المقال

سجل الإسباني الشاب جافي، هدف برشلونة الثاني في مرمى ضيفه إلتشي 3-2 السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني الليغا.

وتقدم فيران جوتجلا لبرشلونة أولا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جافي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن جافي يعد رابع لاعب في صفوف برشلونة من مواليد 2000 و أصغر لاعب يسجل في الليغا هذا الموسم.

ويأتي اسم جافي بعد كل من أنسو فاتي (3 أهداف)، ونيكو غونزاليس (هدف)، وعبد الصمد الزلزولي (هدف).

وبتسجيله الهدف الأول في مسيرته مع العملاق الكتالوني، بات جافي متفوقا بذلك الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وسجل ميسي أول هدف له بقميص البارسا الأول بعمر 17 عاما و331 يوما، في حين أن جافي فعل ذلك بعمر 17 عاما و 135 يوما.

وحظي جافي بثقة المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي في الفترة الأخيرة، إذ بات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة لا روخا.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

    المزيد من منوعات

    بعد غياب.. افتتاح ايام قرطاج الموسيقية ٣٢ 
    مباراة بين أساطير العرب وأساطير العالم
    لاعب سعودي “يشطب علم إسرائيل” في مباراة لأساطير كرة القدم بقطر
    إيكاردي وزوجته الشقراء إلى السجن!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كندا ولبنان
    كندا تحذر رعاياها.. لا تذهبوا إلى هذه المناطق في لبنان!!
    توتر غير مسبوق بين الحوثيين وطهران.. هل تم طرد السفير الإيراني حقاً؟!
    كأس العرب
    هذا ما يعنيه اعتماد “العربية” لغة رسمية في الفيفا