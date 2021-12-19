أصغر هدافي برشلونة.. جافي يتفوق على ميسي

سجل الإسباني الشاب جافي، هدف برشلونة الثاني في مرمى ضيفه إلتشي 3-2 السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني الليغا.

وتقدم فيران جوتجلا لبرشلونة أولا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جافي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن جافي يعد رابع لاعب في صفوف برشلونة من مواليد 2000 و أصغر لاعب يسجل في الليغا هذا الموسم.

ويأتي اسم جافي بعد كل من أنسو فاتي (3 أهداف)، ونيكو غونزاليس (هدف)، وعبد الصمد الزلزولي (هدف).

وبتسجيله الهدف الأول في مسيرته مع العملاق الكتالوني، بات جافي متفوقا بذلك الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وسجل ميسي أول هدف له بقميص البارسا الأول بعمر 17 عاما و331 يوما، في حين أن جافي فعل ذلك بعمر 17 عاما و 135 يوما.

وحظي جافي بثقة المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي في الفترة الأخيرة، إذ بات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة لا روخا.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.