السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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أصيب بأزمة قلبية أثناء عرض مسرحية بودي جارد.. ذكرى رحيل مصطفى متولي

منذ 44 دقيقة
الفنان الراحل مصطفى متولي

الفنان الراحل مصطفى متولي

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يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مصطفى متولي، الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء عرض مسرحية بودي جارد عام 2000.

ورحل مصطفى متولي، على إثرها تاركا جمع كبير من الجمهور الذي كان ينتظر صعوده على المسرح في تلك الليلة.

ويُعد الفنان مصطفى متولي من أبرز الوجوه في السينما والدراما المصرية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ومن أبرز أبناء دفعته كان الفنان أحمد زكي.

قدم متولي، العديد من الأعمال السينمائية خلال مشواره أبرزها فيلم جزيرة الشيطان، شمس الزناتي، الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

أيضا كانت مشاركاته التلفزيونية علامة في مشواره، واشتهر مصطفى متولي بدور “محفوظ سردينة” في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان نور الشريف، إلى جانب أعمال أخرى منها حياة الجوهري، رأفت الهجان، بكيزة وزغلول وغيرها.

وفي عام رحيله كان الفنان مصطفى متولي متألقا فنيا، وقدم 6 أعمال أخرى إلى جانب مسرحية بودي جارد، وهي مسلسل أوبرا عايدة الذي يعد آخر أعماله الفنية، وحلم العمر، وخيوط من ذهب، عفوا هذا حقي وذلك على مستوى الدراما.

أما في السينما فشارك في فيلمين من أبرز ما قدم خلال هذا العام الحافل بألأعمال السينمائية الشهيرة وهما “ليه خلتني أحبك” مع منى زكي وكريم عبد العزيز، ويمين طلاق مع فيفي عبده وتيسير فهمي.

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