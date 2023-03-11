أضاع ركلة جزاء.. صلاح يهدر فرصة ليفربول في التعادل أمام بورنموث

أهدر محمد صلاح مهاجم ليفربول ركلة جزاء في الشوط الثاني خلال الخسارة 1-صفر خارج الأرض أمام بورنموث الذي خرج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 11-3-2023).

وسجل فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.

وتعرض ليفربول لانتكاسة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض العدد ذاته.

وبدأ ليفربول بقوة وسدد صلاح كرة على المرمى وكاد زميله كودي جاكبو أت يفتتح التسجيل لولا وجوده في موقف تسلل.

وتدخل جيفرسون ليرما مدافع بورنموث وأبعد ضربة رأس من فيرجيل فان دايك من على خط المرمى، لكن الأمور انقلبت بعد ذلك.

وأطاح دانجو واتارا لاعب بورنموث بالكرة بعد الانفراد بمرمى الحارس أليسون، ولم ينتبه ليفربول إلى هذا التحذير ودفع الثمن بعدها حيث مرر واتارا إلى بيلينج لينجح في هز الشباك.

وكاد دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول السابق أن يضيف الهدف الثاني قبل الاستراحة، وطالب بيلينج بالحصول على ركلة جزاء في نهاية قوية للشوط الأول عن طريق صاحب الأرض.

وشارك ديوجو جوتا بدلا من هارفي إليوت مع بداية الشوط الثاني وترك بصمة سريعة وسدد كرة قوية أنقذها نيتو حارس بورنموث.

وحصل جوتا بعد ذلك على ركلة جزاء بعد ضربة رأس اصطدمت بذراع آدم سميث، لكن صلاح أطاح بالكرة عاليا خارج المرمى.

ويبدو أن إهدار ركلة الجزاء أصاب ليفربول بالإحباط ولم يصنع الخطورة الكافية لإدراك التعادل رغم أن جاكبو أهدر فرصة.

وحظي بورنموث بدعم هائل من مشجعيه مع كل تشتيت للكرة حتى خرج الفريق بانتصار ثمين وقفز خارج منطقة الهبوط.

وقال بيلينج لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية إنه يجب على فريقه اللعب “بجدية وبخطوط متقاربة والتعاون مع بعضنا بعضا… اليوم حصدنا ثمار ذلك وكان الدعم هائلا”.

ورفض يورجن كلوب مدرب ليفربول إلقاء اللوم في الخسارة على ركلة الجزاء المهدرة وقال “إذا سجلنا (الركلة) فلن نكون قد قدمنا أداء أفضل، لكن ربما كانت قد تغيرت النتيجة. هو (صلاح) يسجل الكثير من الأهداف، لكنه أهدر ركلة الجزاء وهذه هي الحياة”.

وتأتي خسارة ليفربول بعد أقل من أسبوع واحد من فوز قياسي 7-صفر على غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز.

وسيلعب ليفربول في ضيافة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل وسيحاول تعويض خسارته ذهابا 5-2 في أنفيلد الشهر الماضي.