الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أضاع ركلة جزاء.. هزيمة قاسية ومفاجئة لـ "ريال مدريد" أمام مايوركا

منذ 43 دقيقة
فينيسيوس ورايلو قائد ريال مايوركا

فينيسيوس ورايلو قائد ريال مايوركا

A A A
طباعة المقال

واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه المهتزة وخسر 1-صفر أمام ريال مايوركا ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 5-2-2023)، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وسجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.

وأهدر ماركو أسينسيو لاعب ريال ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، في ظل غياب المهاجم كريم بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات.

وتعرض ريال، الذي يواجه الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الأربعاء المقبل، لضربة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في فترة الإحماء.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس قبل إشراكهما في الشوط الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة رغم الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.

وتجمد رصيد ريال، الذي فاز مرة واحدة في ثلاث جولات، عند 45 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية اليوم أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

لاعبو نادي نابولي
الدوري الإيطالي.. أوسيمن يقود نابولي المتصدر للفوز بثلاثية نظيفة على سبيتسيا
صانعة المحتوى وعارضة الأزياء العراقية داليا فرهود
اعتقال عارضة الأزياء العراقية داليا فرهود في ليبيا
طالبة كندية تفوز بالجائزة الكبرى باليانصيب
اول تذكرة يانصيب.. طالبة كندية تصبح اصغر فائزة بالجائزة الكبرى

الأكثر قراءة

لحظة انفجار مرفأ بيروت
بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!