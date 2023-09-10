أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً كبيراً مساء أمس السبت في الاتحاد أرينا بأبو ظبي.

شهد الحفل حضوراً جماهيراً غير مسبوق، حيث أشارت الجهة المنظمة له إلى أن الحضور يعد الأضخم لأي فنان عربي في أبو ظبي هذا الصيف.

وتوافد الالاف من محبي الفنان عمرو دياب الى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة ، وكعادته صعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة يا أنا يا لأ.

وقدم الهضية مجموعة من أجمل أغانيه مثل لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله ونور العين وليلي نهاري، وميدلي قديم، شكرا من هنا لبكره، تملي معاك، واختتم الحفل بهتتدلع.

ومن ناحية أخرى كان الفنان عمرو دياب قد طرح منذ فترة أحدث أغنياته بعنوان والله ابدا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خاصة وأنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير أبن زيدون

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالأردن يوم ٢٩ سبتمبر الحالي.